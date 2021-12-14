"Gelecek hafta bambaşka olabilir" diyen Hüseyin Öztel, kar yağışı için tarih verdi! İstanbul, Bursa, İzmit...

Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Twitter hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Kar yağışı severlere müjde niteliğinde tahminlerde bulunan Öztel 20 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında Marmara Bölgesinde son yılların en soğuk günlerin yaşanabileceği tahmininde bulunarak," Şehir hayatını olumsuz, kar kar tanesi severleri olumlu etkileyecek günler yaklaşıyor. Bunları konuşmak için hala erken olsa da Aralık son hafta şehirlerarası yollarda olmamaya çalışalım." ifadelerini kullandı.

"DOYURUCU MİKTARLAR KAR TANESİ GÖRÜNÜYOR"

Öztel şunları kaydetti:

"Bursa, İzmit, Bolu yükseklerine doyurucu miktarlar Kar tanesi görünüyor. Bu süreçte İstanbul’a birkaç kez kar yağabilir. Şehirde bu hafta ciddi bir yağış yok ama gelecek hafta bambaşka geçebilir. Genel olarak kar ve buza hazırlıklı olalım."