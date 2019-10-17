Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Nadezhda: 53-69
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu ilk maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya'nın Nadezhda takımına 69-53 kaybederek sezona mağlubiyetle başladı.
SALON: Edip Buran Spor Salonu
HAKEMLER: Alexahdru Olaru (xx) Maka Kupatadze (xx) Silvia Marziali (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Leonor Rodriguez (xx) 13, Melis Talay (x) 7, Göksen Fitik (x) 1, Nia Coffey (xx) 13, Meltem Avcı (xx) 11, Ferida Akalan (x), İlayda Güner (x), Gabriella Marginean (xx) 8
NADEZHDA : Karina Nizamova (x) 2, Laura Nicholls (x), Yvonne Turner (xx) 11, Nayo Raincock-Ekunwe (xx) 15, Anastasiia Shilova (x) 7, Kseniia Tikhonenko (x) 2, Albina Razheva (xx) 8, Erica Wheeler (xx) 13, Olga Novikova (x), Viktoriia Medvedeva (8)
1'İNCİ PERİYOT: 12-20
İLK YARI: 27-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-50
FIBA Kadınlar Euroleague A Grubu ilk maçında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, Rusya'nın Nadezhda takımına 69-53 kaybederek sezona mağlubiyetle başladı.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT