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Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67

Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Sertan Kırklar (xx), Erhan Gürsel (xx)

GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Haley Tuck (xx) 17, Gökşen Fitik (xx) 9, Brittney Chrisanti Sykes (xxx) 18, Alexandria Bentley (xxx) 18, İlayda Güner (x) 2, Lara Sanders (xx) 10, Gabriela Marginean (xx) 12

m (x) 4, Damla Gezgin (x) 4, Arİke Paulİna Ogunbowale (xx) 12

1'İNCİ PERİYOT: 20-22

2'NCİ PERİYOT: 47-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA



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