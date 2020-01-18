Gelecek Koleji Çukurova Basketbol - OGM Ormanspor: 86-67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Aydın Karaçam (xx), Sertan Kırklar (xx), Erhan Gürsel (xx)
GELECEK KOLEJİ ÇUKUROVA BASKETBOL: Morgan Haley Tuck (xx) 17, Gökşen Fitik (xx) 9, Brittney Chrisanti Sykes (xxx) 18, Alexandria Bentley (xxx) 18, İlayda Güner (x) 2, Lara Sanders (xx) 10, Gabriela Marginean (xx) 12
m (x) 4, Damla Gezgin (x) 4, Arİke Paulİna Ogunbowale (xx) 12
1'İNCİ PERİYOT: 20-22
2'NCİ PERİYOT: 47-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-57
Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) 15'inci haftasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol, sahasında karşılaştığı OGM Ormanspor'u 86-67 mağlup etti.
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Kaynak: DHA
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