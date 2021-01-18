Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak kimdir, kaç yaşında? Neden tutuklandı? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de konuyla ilgili detayları haberimiz yer verdik.

GELECEK PARTİSİ ARDAHAN İL BAŞKANI CELİL TOPRAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

39 yaşındaki Celil Toprak, 2021 yılında Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı olarak görev almaktadır. Evli ve üç babasıdır.

NEDEN TUTUKLANDI?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi'nde skandal bir olay yaşandı. Ardahan Cumhuriyet Savcılığı'na giden Züleyha Toprak, eşi Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı Celil Toprak'ın kendisini sürekli dövdüğü, dün öğle saatlerinde çıkan tartışmada tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiği ve bu sırada burnunun kırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bunun akabinde Toprak'ın şikayet üzerine savcılık tarafından Celil Toprak hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınan Gelecek Partisi İl Başkanı Celil Toprak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Adliyeye sevk edilen 3 çocuk babası Toprak savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.