Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?

Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ kimliği belirlemeyen kişi yada kişilerce saldırıya uğradı.Özdağ’ın korumasının müdahalesi sonrası olay yerinden kaçan saldırganların kim olduğu bilinmiyor.Saldırının silah ve sopalarla olduğu öğrenildi. Başından ve ayağından yaralan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ hastanede tedavi altına alındı.

Olayı Twitter'dan duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır.

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