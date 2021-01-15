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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı düzenlendi. Cuma namazına gitmek için evinden çıkıp arabasına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?

Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ kimliği belirlemeyen kişi yada kişilerce saldırıya uğradı.Özdağ’ın korumasının müdahalesi sonrası olay yerinden kaçan saldırganların kim olduğu bilinmiyor.Saldırının silah ve sopalarla olduğu öğrenildi. Başından ve ayağından yaralan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ hastanede tedavi altına alındı. 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?

Olayı Twitter'dan duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde silahlı saldırı | Selçuk Özdağ kimdir?

 

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır. 

Selçuk Özdağ hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki habere tıklayın.

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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