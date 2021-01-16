Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı kimler yaraladı, neden yaraladı? Selçuk Özdağ kimdir? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ kimliği belirlemeyen kişi yada kişilerce saldırıya uğradı.Özdağ’ın korumasının müdahalesi sonrası olay yerinden kaçan saldırganların kim olduğu bilinmiyor.Saldırının silah ve sopalarla olduğu öğrenildi. Başından ve ayağından yaralan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ hastanede tedavi altına alındı.

SELİM TEMURCİ DURUMU SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Olayı Twitter'dan duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" dedi.

GELECEK PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SELÇUK ÖZDAĞ'I KİMLER YARALADI, NEDEN YARALADI?

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gelecek Partisi Gn. Başkan Yardımcımız ve Manisa eski milletvekilimiz Sn. Selçuk Özdağ, bugün Ankara’daki evinin önünde saat 12:15 sularında “sopalı ve silahlı” bir saldırıya uğramıştır.

Yaklaşık beş kişilik bir grubun saldırısına uğrayan Sn. Özdağ elinden ve kafasından ciddi biçimde yaralanmıştır. Olay anında yanında bulunan şoförü tarafından hızla Memorial Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınmıştır.

Güvenlik görevlilerimizin incelemeleri devam etmektedir. Olayın sorumlularının gecikmeksizin ortaya çıkarılmasını ve yargıya teslim edilmesini bekliyoruz.

Söz konusu hadise ile maalesef ülkemizin geldiği noktayı, demokrasi diyen, hukuk diyen, özgürlük diyen hiçbir siyasinin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar gördük. Bu saldırı Türk demokrasisine yapılmıştır.

Tedavisi devam eden Sn. Genel Başkan Yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyor ve bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz."

AHMET DAVUTOĞLU OLAYI ''SİYASİ TERÖR'' OLARAK NİTELENDİRDİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün il kongresi için gittiği Mardin'de saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Davutoğlu, saldırıyı "siyasi terör" olarak nitelendirdi.

Saldırı nedeniyle Mardin programını yarıda keserek Ankara'ya döneceğini duyuran Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir açıklama beklediğini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve güvenlik birimlerinin de konuya ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, "Eğer bu tür saldırılara izin verilirse sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır" dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ'ı hastahane ziyareti sonrası açıklamamız https://t.co/2lXOWdcNJp — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) January 15, 2021

ÜÇ PARTİDEN KINAMA GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıyı kınadı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Grup Başkanveli Özgür Özel, saldırının faillerinin derhal bulunması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saldırıyı kınadı ve Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Akşener, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu derhal görevini yerine getirmeye davet ediyorum" dedi.

Saldırıyı kınayan bir diğer lider de, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan açıklamasında, "Siyaseti hedef alan bu saldırının failleri bir an önce yakalanmalı, olay yargı tarafından tüm yönleriyle aydınlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

7 Ağustos 1958 tarihinde, Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur kasabasında dünyaya gelen 62 yaşındaki Selçuk Özdağ, Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısıdır.

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