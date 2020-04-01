Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na eleştiri!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı eleştiride bulundu.

Eski başbakanlardan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz fedakardır, ihtiyaç duyduğunda sadece malını değil canını da vermekten kaçınmaz. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Ancak koronavirüs karşısında bütün devletler vatandaşlarına para aktarırken, bizde vatandaştan para toplanıyor. Burada bir terslik yok mu?"

Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımı: