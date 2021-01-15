Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Özdağ açıklaması!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ'a yönelik yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Ahmet Davutoğlu, "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Selçuk Özdağ alçakça, kalleşçe bir saldırıya uğradı. Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrılırken silahlı ve sopalı 5 kişi kendisine cinayete teşebbüs edecek şekilde bir saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama beklediklerini yineleyen Davutoğlu, açıklamasında " Cumhurbaşkanı çıkıp bu bir terör faaliyetidir demeli" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a evinin önünde saldırı düzenlendi.

Sosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile saldırıyı duyuran Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, paylaşımında "Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Özdağ Abimize evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıda bulunulmuştur. Bu aşağılık saldırıyı şiddetle kınıyor, suçluların bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılmasını bekliyoruz. Korkaklarla ve alçaklarla mücadelemiz kesintisiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.

Cuma namazına gitmek için evinden çıkan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ kimliği belirlemeyen kişi yada kişilerce saldırıya uğradı.

Özdağ’ın korumasının müdahalesi sonrası olay yerinden kaçan saldırganların kim olduğu bilinmiyor.

Saldırının silah ve sopalarla olduğu öğrenildi. Başından ve ayağından yaralan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Özdağ hastanede tedavi altına alındı.