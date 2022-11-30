Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'dan skandal ifadeler! Pençe Kılıç Operasyonu hakkında konuştu: "Üç beş yere bomba atacaklar propaganda amaçlı"

Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırı sonrası TSK'nın terör örgütüne yönelik başlatmış olduğu Pençe Kılıç Operasyonu ile Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör mevzileri bir bir vurulmaya başladı. Başlatılan operasyonlar hakkında terör kanalı olan Rudaw TV'ye konuşan Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun'un açıklamaları gündem oldu.

"SURİYE'DE HERHANGİ BİR ŞEYİ DÜZELTME DURUMU YOK"

Başlatılan operasyonlar hakkında değerlendirme de yapan Kani Torun "Gündemde karadan bir operasyon söylentisi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık her an operasyon yapacaklarını söylüyor. Şam ile görüşme talepleri ile bu olası operasyon arasında bir bağlantı var mı? Türkiye böyle bir operasyondan önce Şam ile ilişkilerini geliştirmek istiyor olabilir mi?” sorusuna Torun, “Olabilir yalnız operasyon olayı tamamen iç kamuoyuna yönelik bir şey. Yani Türkiye’deki kitleleri, bir şekilde PKK karşısında muhafazakar ve milliyetçi oyları konsolide etme amacını güdüyor. Dolayısıyla tamamen iç politikaya yönelik bir şey. Yani Suriye’de herhangi bir şeyi düzeltme gibi bir durum yok. Üç-beş yere bomba atacaklar, bir miktar içeri girebilirler ancak bu dediğim gibi propaganda amaçlı olacak." ifadelerini kullandı.

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"TÜRKİYE BU BÜYÜKLÜKTE BİR OPERASYONA HAZIR DEĞİL"

Terör mevzilerine uzun bir saldırı gerçekleşmeyeceğini dile getiren Torun "Bu Türkiye’nin uluslararası ilişkileri açısından da zor. İkincisi karşılaşacağı direnç göz önüne alındığında böyle bir maliyeti içeride de karşılaması mümkün değil. Ekonomik olarak da Türkiye bu büyüklükte bir operasyon için hazır değil. Bence olursa küçük çaplı göz boyama türünde bir operasyon bekliyorum. Orada çok da ileriye gidebilecekleri kanaatinde değilim. Ama Suriye rejimi ile ilişkileri geliştirmenin bir amacı da rejimin Rojava’yı kontrol etmesini sağlamak. Yani Suriye rejimini buna teşvik ediyor Türkiye. Türkiye’nin şu anki yönetiminin bölgeye bakış açısı bence sakat. Çünkü bölgedeki yerel halkları biliyorsunuz Rojava’da sadece Kürtler yok, Araplar ve Türkmenler de var, o bölgeyi tekrar rejimin eline vermek Türkiye’ye bir şey kazandırmayacak” dedi.