Gelecek Partisi'nden Süleyman Soylu'ya Barış Atay eleştirisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay ile sosyal medyadaki münakaşası ve akabinde Atay'ın 5 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğrayarak darbedilmesi ülke gündemine oturdu. Konu hakkında açıklamada bulunan Gelecek Partisi i Dış Politika Başkanı Kani Torun da Bakan Soylu'ya eleştirilerini yönelterek "Sırada faili meçhuller mi var?" sorusunu yöneltti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyen Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun, tweetinde şu ifadelere yer verdi: "İçişleri bakanının bir muhalefet Milletvekili ile girdiği diyalog demokrasimiz için utanç verici. Sonrası ise korkunç, Milletvekili lince uğruyor. 90'ların aktörleri geri döndü derken uygulamaları da geri dönmeye başladı. Sırada faili meçhuller mi var?"

NE OLMUŞTU?

Siirt'te intihar girişiminde bulunup 20 gün komada kaldıktan sonra yaşama veda eden 18 yaşındaki İpek Er, intiharından önce yazdığı mektupta Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve intiharından Orhan'ı sorumlu tutmuştu. Bu olayın üzerine Musa Orhan'ın 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanması fakat akabinde serbest bırakılmasının ardından TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabı üzerinden Süleyman Soylu'ya konu hakkında atıfta bulundu. Musa Orhan'ı kastederek Bakan Soylu'ya "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın!" diyen Atay'ın bu tweetine Soylu ise, "Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…" ifadeleriyle cevap vermişti.

BARIŞ ATAY'IN TWEETİ

Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın @suleymansoylu Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız https://t.co/72dq8BIOXh — Barış Atay (@barisatay) August 30, 2020

SÜLEYMAN SOYLU'NUN TWEETİ