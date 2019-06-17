Gelecek STEAM ile gelecek

Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BAKKA destekli "Gelecek Steam İle Gelecek Eğitici Eğitimi" Semineri Çaycuma Kültür Merkezi'nde başlandı.

Seminerler, 17 ve 21 Haziran arası ile 24 ve 28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Koordinatörlüğünü Mehtap Özüdoğru'nun yaptığı seminer de Doç. Dr. Betül Timur ve Doç. Dr. Muzaffer Özdemir proje eğitmeni olarak görev aldı. Toplam 60 kişilik kursiyerin olduğu seminere, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Kapıcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Üçler Sarıkaya, İlçe Milli Eğitim Müdür İsmail Baş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yasin Türkoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nusret Parlak ziyarette bulunup başarılar diledi.

Kaynak: İHA