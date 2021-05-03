Gelecek Varlık halka arz ne zaman? Fiba, Gelecek Varlık hangi tarihte halka arz edilecek?

Fiba Grubu iştiraki olan ve kişileri borçlarından kurtarıp yeniden finansal özgürlüklerine kavuşturmak misyonuyla, yatırım tutarı ve tahsilat büyüklüğüyle sektör lideri olan Gelecek Varlık, halka arz ediliyor. Fiba Grubu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) Gelecek Varlık halka arzı için başvuruda bulunmasının ardından yatırımcılar için halka arzın tarihi de merak konusu oldu. İşte detaylar...

GELECEK VARLIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gelecek Varlık Yönetim Kurulu'ndan alınan bilgi dahilininde, Yönetim Kurulu kararının henüz açıklanmaması nedeniyle yetkililer tarafından tarih bilgisi paylaşılmamaktadır. Yönetim Kurulu Kararı'nın paylaşılmasının akabinde haberimiz güncellenecektir.

Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, bugüne kadar 480 binden fazla müşterisini finansal özgürlüğüne kavuşturdu. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, Gelecek Varlık toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunuyor.

FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu. Varlık yönetim sektörünün lideri Gelecek Varlık, halka arz süreci için Garanti Yatırımı yetkilendirdi. SPK'ya iletilen taslak izahname, şirketin internet sitesinde (www.gelecekvarlik.com.tr), aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

FİBA, GELECEK VARLIK HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

Banka ve diğer finans kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak borçların çözümlenmesi alanında hizmet veren finansal kuruluş Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'nin halka arz için SPK'ya başvuruda bulunması, tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. FİBA Grubu'nun bu başvurusu ardından 2020 yılı sonu itibarıyla, devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren ve 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artıran şirketin halka arz tarihi hakkında net bilgi, SPK'nın halka arzı onaylaması ile edinilecek.

Gelecek Varlık 2020 yıl sonu verilerine göre, 1,9 milyar TL yatırımla bankaların 17,2 milyar TL büyüklüğündeki tahsili gecikmiş alacağını devraldı. Kuruluşundan bu yana 1,5 milyon gerçek ve tüzel kişinin borcunu devralan Gelecek Varlık, toplamda 480 binden fazla müşterisini de finansal özgürlüğüne kavuşturdu. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporuna göre, Gelecek Varlık toplam yatırım tutarı, satın alınan anapara ve tahsilat büyüklüğü ile varlık yönetimi sektöründe lider konumda bulunuyor.

"GÜCÜMÜZÜ DİJİTAL ALTYAPIMIZ VE DENEYİMLİ İNSAN KAYNAĞIMIZDAN ALIYORUZ"

Gelecek Varlık'ın 2020 yıl sonu itibarıyla devir aldığı alacaklardan toplam 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştirdiğini ve 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 28 artırdığını vurgulayan Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan şunları ifade etti:

"Müşterilerimize sağladığımız çözümlerle 2020 yılını 551 milyon TL tahsilatla kapattık. 2021 ilk çeyreğinde tahsilatımızı 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 28 artırarak büyümeye devam ettik. Özellikle bu zor dönemde işletmelerin faaliyetlerine devam etmeleri ve bireylerin finansal özgürlüklerine kavuşmaları için müşterilerimize çözüm odaklı esneklikler sağladık. Gücümüzü, müşterilerimizin finansal durumlarını yakından takip etmemizi ve kişiye özel çözümler üretmemizi sağlayan gelişmiş dijital altyapımız ile deneyimli insan kaynağımızdan alıyoruz."

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Gelecek Varlık'ın 550'den fazla kişiye istihdam sağladığını da belirten Ünlüdoğan, "FİBA Grubu'nun toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki değerlerine bağlı kalarak, çalışanlarımızın yüzde 66'sı ve yönetim kadromuzun yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Uzlaşmacı, çözüm odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

"HALKA ARZLA SEKTÖRDEKİ POZİSYONUMUZU GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Risk Merkezi verilerine göre sektörde 2 milyonun üzerinde borçlu bulunduğuna ve mevcut borçluların yarıya yakınının Gelecek Varlık müşterisi olduğuna dikkat çeken Ünlüdoğan şunları söyledi:

"FİBA Grubu'nun finans sektöründeki deneyimi ve Gelecek Varlık'ın 15 yıllık başarılı geçmişi ile hisselerimizi halka arz etmeyi planlıyoruz. Türkiye'de çok güçlü bir bankacılık sistemi ve buna paralel olarak güçlü bir varlık yönetimi sektörü olduğu kanaatindeyiz. Halka arz başvurumuzla birlikte, yatırımcıları bu sektördeki gelişime ortak etmeyi ve yanımızda görmeyi amaçlıyoruz. Yatırımcılarımızın varlığıyla birlikte, müşterilerimize sunacağımız yeni imkânlarla daha fazla kişi ve kurumu finansal özgürlüğüne kavuşturacağımıza, sektördeki pozisyonumuzu güçlendireceğimize inanıyoruz."

Ünlüdoğan, "Sektörümüz, çözüm arayan borçluları finansal özgürlüklerine kavuşturmak ve bankaların bilançolarının daha sağlıklı ve güçlü bir yapı kazanmasına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek Varlık da sektör lideri olarak, yenilikçi çalışmalarıyla öncü rol oynuyor" dedi.

"GELECEK YILLARDA HIZLI BİR BÜYÜME DÖNEMİNE GİRİLECEK"

Varlık yönetim şirketlerinin, bugüne kadar bankalardan 3 milyondan fazla borçlunun yaklaşık 62 milyar TL anaparası olan takipteki kredilerini satın alarak ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine büyük katkı sağladığına dikkat çeken Ünlüdoğan şöyle konuştu:

"Varlık yönetim şirketlerinin uzmanlık alanı, tahsili gecikmiş alacakların çözümlenmesi ve tasfiyesi, finansal ve operasyonel olarak yeniden yapılandırılmasıdır. Sektörümüz, yönettiği sorunlu alacak miktarını 2020 yılı sonunda 54 milyar TL'ye kadar indirdi. Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi finansal özgürlüğüne varlık yönetim şirketlerinin çözümleri sayesinde kavuştu. Sektörümüz, finans sektörünün alacaklarını devralarak ve çözümleyerek finansal sistemin sürekliliğine önemli bir katkı sağlıyor. PwC Türkiye tarafından hazırlanan sektör raporunda da sektörün gelecek yıllarda hızlı bir büyüme dönemine gireceği ifade ediliyor. FİBA Grubu'nun finans sektöründeki deneyiminden aldığı güçle ve 15 yıllık geçmişiyle Gelecek Varlık'ın, bu süreçte de lider konumunu koruyacağına inanıyoruz."