Gelecek'te istifa var! Gelecek partisi kurucularından Cuma İçten istifa etti

Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı’nın kazanmasıyla seçimi kaybeden muhalefetteki istifalar arasında Gelecek Partisinin kurucularından Cuma İçten son olarak yer aldı.

AK Parti’de bir dönem Diyarbakır Milletvekilliği yapan. Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki Gelecek Partisi’nin Yönetim Kurulu üyesi Cuma İçten, partisinden istifa etti.

"RABBİM BANA MAKAMLARDAN GÜÇ ALAN DEĞİL MAKAMLARA GÜÇ KATAN KUL OLMAYI NASİP ETTİ"

İçten: "Takım tutar gibi parti veya lider tutmadım, aksine doğru kimden gelirse gelsin hep hakkın hukukun doğrunun yanında yer aldım Birçok terör örgütlerinin hedefinde oldum sayısız tehditler aldım saldırılara maruz kaldım her daim mazlumların güçsuzlerin zayıfların haklı olanların yanında yer aldım bu durum aslında inandığım temel ilkeler uğruna nasıl bir mücadele ettiğimin de nişanıdır"

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Eski Diyarbakır Milletvekili İçten, iktidara ve muhalefete yönelik eleştirilerini bireysel olarak yapacağını söyledi.

"ÖZ ELEŞTİRİ YAPACAĞIM"

Öz eleştiri yapan İçten, geride bırakılan tarihi seçimlerin muhalefet için bir kayıp olduğunu belirttti.

İçten istifa açıklamasında şunları söyledi;

"Hatalarının bedelini ödemeden siyasete devam etmek siyasal tarihte çok da doğru sonuçlar doğurmayacağı inancındayım. Bu benim için de bir başarısızlıktır ve sorumluluk sahibi olan biri olarak görevimden istifa etme kararı aldım. Bu benim için özeleştiri yapacağım bir süreçtir"

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TÜM GÖREVLERİNİ BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

İçten:"Gelecek Partisi'nde bulunan resmi tüm görevlerimden genel başkan danışmanlığı, teşkilat başkan yardımcılığı, denetleme kurulu ve parti yönetim kurulu üyeliğinden Sayın Genel Başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'ndan müsaade alarak ayrılıyorum"

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