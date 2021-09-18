Gelen maillere dikkat! Yurt dışı dolandırıcılığı yükseliyor

Yurt dışından e-maile gelen "iş teklifi", "yeşil kart", "para dağıtımı", "yakınınızdan miras kaldı" ve "hesabınıza para yattı" içerikle e-postalarla gerçekleşen dolandırıcılık sayısında artış görülüyor.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, "Vatandaşlarımızı, tüketicilerimizi bu tür e-posta mesajlarına karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz. Bu tür gereksiz e-posta mesajlarına itibar edilmemesini, linklere tıklanılmamasını, para transferi yapılmamasını ve kişisel bilgiler ile özellikle banka bilgilerinin kesinlikle gönderilmemesini öneriyoruz" kullanıcılara uyarıda bulundu.

Bilişim Teknolojileri ve Siber Güvenlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel de, "Türkiye 'oltalama' ismi verilen dolandırıcılık yöntemi konusunda siber saldırganların odağında" diye belirtti.