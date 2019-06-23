Gelendost’ta 2.Kemer Yörük - Türkmen Şöleni

Isparta'nın Gelendost ilçesinde düzenlenen 2. Kemer Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Gelendost Yörük Türkmen Derneğinin ev sahipliğinde Yenice köyü Kemer Mahallesi'nde gerçekleştirilen şölene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç, Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, Dünya Yörük-Türkmen Birliği Genel Başkanı Mustafa Kuş, Toroslar Yörük-Türkmen Federasyonu Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Isparta Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Hasan Parlakyıldız, birçok farklı il ve ilçedeki yörük - türkmen derneği temsilcileri katıldı.

Şenlikte, mehteran takımı tarafından gösteriler sunulurken, kıl çadırların kurulduğu şenlik alanında ayrıca halk oyunları gösterileri, Yörük göçü ve gelin alma ile sanatçıların yer aldığı konserler düzenlendi. Şölende Yörük Türkmen kültürünü yansıtan ikramlarda da bulunuldu.

Yörük – Türkmenler ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Vali Ömer Seymenoğlu ise, gerçekleştirilen şölende emeği geçelere teşekkür etti.

İlçede bu yıl ikinci kez düzenlenen şölene katılımın yoğun olduğunu ve her geçen gün daha da arttığını ifade eden Gelendost Yörük-Türkmen Derneği Başkanı Emrah Akbaş, "Katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz şölenin gelecek yıllarda daha da iyi geçeceğine inanıyorum. İnşallah, seneye daha güzel bir organizasyonda buluşmak dileğiyle diyorum" dedi.

Kaynak: İHA