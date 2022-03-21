Geleneksel El Sanatları Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Geleneksel El Sanatları Teknikeri görev tanımı nedir, Geleneksel El Sanatları Teknikeri ne iş yapar, Geleneksel El Sanatları Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Geleneksel El Sanatları Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Geleneksel El Sanatları Teknikeri Tanımı;

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Geleneksel El Sanatları Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Geleneksel El Sanatları Teknikeri Maaşları

Geleneksel El Sanatları Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Geleneksel El Sanatları Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Geleneksel El Sanatları Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.36

Meslek Adı :

Geleneksel El Sanatları Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Geçmişten gelen geleneksel el sanat örneklerini, teknoloji ile kendi öz değerlerini birleştirerek, turizm, ekonomi ve kültürümüze katkıda bulunacak el sanat ürünlerini tasarlama, geliştirme ve uygulama çalışmalarında ara meslek elemanı olarak çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Geleneksel El Sanatları Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çalıştığı iş yerinin üretim faaliyetlerine göre, üretimde bulunulacak el sanat ürünlerinin tasarlamak ve geliştirilmesi için gereken çalışmaları yapmak,

b) Dekoratif eşya ürünlerinin geliştirilmesi ve üretimi için çalışmalar yapmak,

c) El örgü ürünlerini geliştirilme çalışmasında bulunmak,

d) Üretimi gerçekleştirilen araç ve gereçlerden yararlanarak yeteneklerine uygun el sanat ürünlerinin üretimini gerçekleştirmek,

e) Dokumacılık, işleme, ahşap oymacılığı, cam, halıcılık, kilimcilik, kumaş dokumacılığı, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, işlemecilik, oya yapımcılığı, müzik aletleri yapımcılığı, taş İşçiliği, bakırcılık, sepetçilik, örmecilik, ahşap ve ağaç işçiliği, mücevher, cam işlemeciliği, metal işlemeciliği gibi el sanatlarının gelişimini takip ederek yeteneklerini geliştirmek ve sanat ürünlerini yenilemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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