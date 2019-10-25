Geleneksel İslam Sanatları sergisine öğrencilerden yoğun ilgi

Ankara Çubuk Şehit Ömer Tahdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu ve Ulus İlk Meclis Güzel Sanatlar Programlı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'nin (TDV KAGEM) düzenlemiş olduğu "Geleneksel İslam Sanatları" sergisini ziyaret etti.

'Geleneksel İslam Sanatları" alanında hat, tezhip, çini, minyatür, cilt, katı', geometrik desenler ve ebru dallarında yaklaşık 400 eserin yer aldığı sergide gençler hem sergiyi gezdi hem de okullarında işlemiş oldukları sanat derslerini öğretmenleri eşliğinde birebir görme fırsatı yakaladı. Sergide yer alan eserlerin sahibi sanatçılarla da yakından sohbet etme fırsatı bulan öğrenciler eser sahiplerinin ilgilendikleri sanat dallarına nasıl başladıklarını, kimleri örnek alarak sanatlarını geliştirdiklerini öğrendikleri gibi kullandıkları teknikler hakkında da bilgi edinerek merak ettikleri diğer sorulara tek tek cevap buldu. Ziyaret sırasında bol bol eserlerin fotoğraflarını çeken gençler ayrıca ebru sanatının yapımını izleyerek kendileri de birebir deneme şansını yakaladı.

21 Ekim'de açılışı yapılan ve Ankaralı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği "Geleneksel İslam Sanatları" sergisi, 25 Ekim tarihine kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında Ankara Milli Kütüphane Sergi Salonunda gezilebilecek.

Kaynak: İHA