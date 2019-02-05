Geleneksel kızak yarışmasında altın madalya kazandı
Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.
Erzurumlu sporcu Oğuzhan Şimşek, kızak yarışmalarında birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı.
Buz sporlarında başarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Ilgaz'da gerçekleştirilen Geleneksel kızak yarışmalarında Erzurum'u temsilen katılan Oğuzhan Şimşek, birinciliği göğüsleyerek altın madalya kazandı.
Şimşek'in başarısı Erzurum'da sevinçle karşılandı.
Kaynak: İHA
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