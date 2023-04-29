Geleneksel medya nedir, Yeni medya nedir?

Geleneksel Medya Nedir?

Geleneksel medya ya da eski medya olarak isimlendirilen kanallar yazılı ve görsel basın araçları olan televizyon, radyo, (kağıda basılan) gazete ve dergi olarak gösterilebilir. Olaylar ve haberler bu kanallar kullanılarak insanlara, kitlelere ulaştırılır.

Bu nedenle “kitle iletişim araçları” olarak da isimlendirilmişlerdir. Geleneksel medya kanallarının en önemli özelliği içeriği üreten ve tüketen kişilerin farklı kişiler olması şeklinde gösterilebilir. Bazı kaynaklarda eski medya olarak da adlandırılan geleneksel medya kavramının içinde yer alan bazı kanallar aslında çok köklü bir geçmişi olan araçlar değildir.

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Örnek vermek gerekirse, televizyon ve özellikle özel sektörün sahibi oldukları televizyon kanalları ülkemizde 1980’lerde kurulmaya başlamış ve 1990’lı yıllarda yayılmıştır. Aynı yıllarda İnternet teknolojisi ve yeni medya araçlarıyla tanışıldığı düşünülürse, geleneksel ya da eski kelimelerinin gazete, televizyon, dergi ve radyo gibi araçları tanımlamak için uygun kelimeler olmadığı düşünülebilir. Özellikle İnternet ve DVD-CD teknolojileriyle birlikte ortaya çıkan araçların “yeni medya araçları” olarak isimlendirilmesi, onlardan önce kullanılan araçların veya sistemin “eski” ya da “geleneksel” kelimeleriyle birlikte anılmasına sebep olmuştur.

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Medya denildiğinde ilk akla gelenler radyo, televizyon, sinema, kitap, dergi gibi basılı materyaller, fotoğraf, reklamdır. Medya kategorisinde sayılan kitle iletişim araçları ve ortamları günümüzde halen geçmişte olduğu gibi kullanılmaktadır. Sinema salonuna gidip karanlıkta hala film izliyoruz, akşamları tüm aile bireyleri bir araya gelip televizyonda yer alan bir diziyi hep beraber izliyor, sabah birkaç adet gazeteyi alıp bir gün önceki haberleri okuyabiliriz.. Bu alışkanlıklarımız uzun zamandan beri aynı şekilde sürüp gitmektedir.

Marshall McLuhan kuramlarında televizyon gibi araçlardan söz ederken de “yeni medya” terimini kullanmaktadır. Şu anda onun bahsettiği kanallardan söz ettiğimizde “geleneksel medya” kalıbını kullanıyoruz. Ama McLuhan tarafından yapılan “yeni medya” tanımı ve oluşturduğu kuramlar, günümüzde kullandığımız yeni medya kavramını ve kapsadığı araçları, kanalları anlamak için faydalanabileceğimiz çok önemli kaynaklardır.

Yeni Medya Nedir?

Yeni medya nedir ne değildir konusunu yıllar boyunca tartışılabilecek bir konudur. Bunun nedeni yeni medya kategorisine dahil edilen araçların sürekli değişmesidir. 40-50 yıl önce yeni medya araçları arasında gösterilen televizyonlar artık geleneksel medya araçlarının tipik bir örneği haline gelmiştir. Dolayısıyla yeni medya araçlarının ne olduklarından çok, yeni medya araçlarının özellikleri önem kazanmaktadır.

Yeni medya, bilgisayarların işlem gücünden faydalanmadan kullanılamayacak olan ortamları, araçları ifade etmek amacıyla kullanılan bir kalıptır. Bu araçlar ya da kanallar tartışmalıdır ama kullanıcının etkileşime girmesine izin veren, geleneksel medya kanallarının aksine içeriği üreten ve tüketen kişilerin ayrılmadığı, eskiden tüketici konumunda bulunan kişilerin de üretime katkıda bulunmasını sağlayan araçlardır.

Yeni medya kavramı; yeni iletişim teknolojilerindeki değişimlerin etkileşimli kitle iletişim araçlarını tanımlamaktadır. Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran temel özellikler etkileşim, kitlesizleştirme ve eşzamansızlıktır. Bu özellikleri nedeniyle yeni medyayı tüketen bireyler kullanıcı olarak tanımlanmaktadır ve geleneksel medyaya göre daha aktif bir konumda yer almaktadırlar.