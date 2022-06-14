Geleneksel olarak düzenlenen Satranç Turnuvası başladı

Tuzla Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 81 ilden birçok kişinin katılım gösterdiği Türkiye Satranç Turnuvası başladı. 6 kategoriden bin 145 yarışmacının katıldığı turnuvada, 8-10-14-18 yaş altı, 18 yaş üstü ve ustalar mücadele edecek. 2 gün boyunca sürecek olan turnuva Tuzla Marina Kapalı Fuar Alanı'nda yapılacak.

Turnuvada konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Türkiye Satranç Federasyonu’nun paydaşlığında ve Türkiye Satranç Federasyonu’nda lisanslı bin 145 sporcunun katılımı ile Tuzla 5’inci Satranç Turnuvamızı düzenliyoruz. Türkiye satranç aklı bugün Tuzla’da. Satranç severlerin kalbi bugün Tuzla’da atıyor." şeklinde konuştu.

"SATRANÇ SEVERLERİN KALBİ TUZLA'DA ATIYOR"

Turnuva öncesi katılım gösterenlere konuşma yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'da 5'inci turnuvanın düzenlendiğini söyleyerek, "Türkiye Satranç Federasyonu’nun paydaşlığında ve Türkiye Satranç Federasyonu bünyesinde lisanlı bin 145 sporcunun katılımı ile Satranç Turnuvamızı düzenliyoruz. Türkiye satranç aklı bugün Tuzla’da. Satranç severlerin kalbi bugün Tuzla’da atıyor. Satrancın bizim için çok kıymetli olduğunu hep ifade etmeye çalıştım. Satranç turnuvasına katılmak, başarmak, başarının ödüllerini almak çok kıymetli. Bunlardan daha önemli bir şey var; satranç oynayarak insanın edindiği dersler ve bu dersler yönelik farkındalığı artırmak bizim için çok kıymetlidir. Her nesildeki gibi bizim çocuklarımız dahil olmak üzere tüm bireylerin satranç oyunu ile kendisini geliştirmelerini ve ders almalarını, hayattaki derslerden daha önemlisi buradan alacakları kazanımlar ile mücadelelerini sürdürebilmeleri lazım.” ifadelerini kullandı.