Geleneksel Satranç Turnuvası başlıyor

Kahramanmaraşlı çocukların, yarı yıl tatilini faydalı ve eğlenceli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Piazza Alışveriş Merkezi'nde, "Çocuk Şenliği"nin ardından, bu kez de 6. Satranç Turnuvası başlıyor.

AVM'de 10 gün boyunca devam eden Çocuk Şenliği kapsamında, Küçük Cadılar, Sihirli İksir Atölyesi, İtfaiye Evi, Kahramanlar Okulu, Küçük Pilotlar Uçuyor, Fareli Köyün Baloncusu, Yüz Ressamı, Kukla Atölyesi, Karnaval Maskeleri, Minik Arkeologlar, Enderun Mektebi Fotoğraf Stüdyosu, Pamuk Prenses ve Sihirli Elma etkinlikleri ile eğlence yaşayan çocuklar, bu kez Satranç Turnuvası ile yeteneklerini sergileyecekler.

Satrançta iddialı olan çocuk ve gençler, 31 Ocak Perşembe günü ile 1 Şubat Cuma günlerinde gerçekleşecek Satranç Turnuvasında, rakiplerini mat etmeye çalışacaklar.

Piazza AVM ile Üstad Satranç Kulübü işbirliğiyle düzenlenen turnuva, Afacanlar, Küçükler, Yıldızlar ve Açık olmak üzere toplam 4 kategoride gerçekleşecek. Afacanlar kategorisinde 2013 ile 2014 doğumlular, Minikler kategorisinde 2011 ile 2012 doğumlular, Küçükler kategorisinde 2008 ile 2010 doğumlular, Yıldızlar kategorisinde 2004 - 2007 tarihleri arası doğumlular yarışırken, Açık kategoriye her yaş grubu katılabilecek.

Her kategoride ilk 3 sporcuya madalya, Afacanlar kategorisinde ise turnuvayı tamamlayan tüm katılımcılara madalya verilecek. Katılımın ücretsiz olacağı turnuvanın galipleri, sürpriz hediyelerin de sahibi olacaklar.

Kaynak: İHA