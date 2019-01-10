Geleneksel tıpta tıbbi mantarlar çalıştayı gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Geleneksel Tıpta Tıbbi Mantarlar Çalıştayı" Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirildi.

Alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin katıldığı programın açılış konuşmasını, Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Hasırcı gerçekleştirdi. Doç. Dr. Uğur Hasırcı konuşmasında, 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılan "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" projesinde 5 pilot yükseköğretim kurumu arasına seçilen Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma sürecinde geldiği aşama ve yükselen grafiğini katılımcılarla paylaştı.

Projenin temel amacını üniversitelerin, bölge halkı için gelir getirici faaliyetler yürütmesi şeklinde açıklayan Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Düzce Üniversitesi'nin çevre konusunda Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı, sağlık konusunda ise Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) alanında çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade etti. Çevre alanında bölgenin önemli tarımsal ürünleri olan fındık, pirinç ve mısırdan katma değerli ürünler ürettiklerini belirten Doç. Dr. Hasırcı, sağlık alanında ise tıbbi bitki yetiştiriciliğine yoğunlaştıklarını söyledi. Şu ana kadar 16 ayrı sanayi firması ile iş birliği sözleşmeleri imzaladıklarını dile getiren Hasırcı, sanayi, üniversite ve bölge halkını bir araya getirdiklerini ifade etti. Bölge halkının tıbbi bitki yetiştirdiğine ve bu ürünleri Düzce Üniversitesi'nin protokol yaptığı firmalara satarak gelir elde ettiğine dikkat çeken Düzce Üniversitesi öğretim üyesi, Düzce Üniversitesi'nde ayrıca GTT uygulamalarının da yapıldığını sözlerine ekledi. İhtisaslaşma sürecinde Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini de dillendiren Doç. Dr. Hasırcı, ürettikleri ürünler için markalaşma çalışmalarının tamamlandığına işaret etti.

Tıbbi mantarlar konusunu değerlendirmek için bir araya geldiklerini söyleyen Doç. Dr. Uğur Hasırcı, ithalat odaklı ve suistimalin yaygın olduğu bu sektörde belirli standartların oluşturulması gerektiğini vurguladı. Bir irade oluşturmak istediklerini dillendiren Hasırcı, bilim insanları ve sektör temsilcileri ile bu konuları tartışacaklarını ve sonucu raporlaştıracaklarını belirterek çalıştayı birlikte düzenledikleri Aymnet firmasına ve katılımcılara teşekkür etti.

Programda konuşan Aymnet Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Sağlam, değişen dünyanın ve artan nüfusun geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı ihtiyaç haline getirdiğini belirterek sektörün ekonomik boyutunun 500 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Düzce Üniversitesi ile iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını söyleyen İlhan Sağlam, inisiyatif alan, otorite ortaya koyan ve yoğun emek harcayan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş başta olmak üzere öğretim elemanlarına teşekkür etti. Şirketlerinin faaliyetlerinden de söz eden İlhan Sağlam, nesilden nesile binlerce yıldır günümüze aktarılan Anadolu tıbbını tanıtmak istediklerini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ise Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma süreci çerçevesinde sürdürdüğü çalışmaların meyve vermeye başladığını ifade etti. Dünyada siyasi çekişmelerin yaşandığını bir yanda da ticari ve bilimsel alanlarda büyük rekabetin söz konusu olduğunu dile getiren Prof. Dr. İlhan Genç, bu tür bilimsel çalışmaların kendisini heyecanlandırdığını belirterek bu birikimleri sinerjiye dönüştürmek istediklerini söyledi. Çalıştayın yararlı olmasını temenni eden Prof. Dr. İlhan Genç, bu yolda büyük markalarla ilerlemenin önemine değinerek konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının sonrasında çalıştayın oturumlar bölümüne geçildi. İki oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda katılımcılar, "Makromantar Sistematiği", "Tıbbi Mantarlar ve Sektör", "GETAT Uygulamalarında Tıbbi Mantarlar ve Mantar Biyokimyası" ve "Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği" başlıklarında bilimsel içerikli tartışmalar gerçekleştirdi.

"Geleneksel Tıpta Tıbbi Mantarlar Çalıştayı", çalıştay raporunun okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA