Geleneksel ve tamamlayıcı tıp son teknoloji ile buluştu

Ankara'nın geleneksel ve tamamlayıcı tıp konseptli ilk sağlıklı yaşam merkezi, son teknoloji ile dizayn edilen alt yapısı ve uzman kadrosu ile kapılarını açtı. Angora CLNC adıyla farklı alanlardan uzman hekimleri çatısı altında toplayan merkez, müşterek muayene anlayışıyla hizmet verecek.

Maidan İş ve Yaşam Merkezi'nde Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılışa sağlık sektörünün önde gelen temsilcileri, Ankara'nın iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

İlgili merkez plastik cerrahi, genel cerrahi, göz, dermatoloji, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, dahiliye, kulak burun boğaz muayenehanelerinin yanı sıra tüm branşları kapsayan ağız ve diş sağlığı merkezi, güzellik uygulamalarının tamamını içeren dermokozmetoloji ve uygulamalarını uzman dahiliye doktorlarının gerçekleştirdiği GETAT birimi ile hizmet verecek.

Alışılagelmiş tedavi uygulamalarına yeni bir bakış açısı kazandıran merkez sağlıklıyken sağlığı koruma hedefiyle, hastalığın nedenini sorgulayarak önleyici tedbirler sunuyor. Ayrıca merkeze bir şikayetle gelen hastalar farklı branştaki doktorların da gözetiminde olacak. Hastalıklar tedavi edilirken hastalığa sebep olan nedenler de kapsamlı bir incelemeden geçecek.

"Tüm alanda hekimlerin müşterek olarak muayene yapabileceği bir yapı kurguladık"

Hastanede uygulanacak tedavilere ilişkin bilgiler veren Angora CLNC Genel Müdürü Levent Öztürk, "25-30 yıl sağlık emekçisi olarak çalıştım. Ankara için böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu düşündüğüm için böyle bir konsept geliştirdik. Tüm alanda hekimlerin müşterek olarak muayene yapabileceği bir yapı kurguladık. İnsanlarda hastaneye girerken bir korku, bir tedirginlik oluşuyor. Biz bu konsept içinde korkuyu barındırmadık. İnsanların hasta olmadan önce kendi ile ilgili şifa süreçlerini hekimlerden almasını amaçladık. 30 dalda hocamızın birlikte çalıştığı bir yer. Sağlık Bakanlığımızın müşterek muayenehane konseptinde. Tamamlayıcı tıbbın modern tıbbın içinde olduğu bir konsept. Özel hastane olarak bildiğimiz yapının farklı bir formatı. Burada laboratuvar, görüntüleme yok" dedi.

"Bilimsel ve idealist bir şekilde hastalıkların oluşmaması için çalışmalar yapacağız"

Hastanede bilimsel çalışmaların yapılacağını belirten Doç. Dr. Esin Yalçınkaya, "Doktorlarımızla belli idealler çerçevesinde birleştik. Hastalığın nedeni, neden olduğu konusunda araştırmalar yapacağız. Bir bütün olarak değerlendirip akılcı çözümler üretmeye çalışacağız. Yüz estetiği ile ilgileniyorum ben mesela. Bilimsel ve idealist bir şekilde hastalıkların oluşmaması için çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

"Tamamlayıcı tıp uygulamaları özellikle fark oluşturacak"

Dermatoloji Uzmanı Sevil Özdöl ise, "Bu proje Ankara'da bir ilk. Birçok bölümde arkadaşımın birlikte çalıştığı bir alan. Ben dermatoloji branşında hizmet vereceğim. Kendi alanımda deneyimlediğim farklı uygulamalar var. Tamamlayıcı tıp uygulamaları özellikle fark oluşturacak. Doktorların, hastalarının şikayetlerini birlikte değerlendirmesi de fark oluşturacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA