Gelibolu Bölge Trafik'te termal kamera ile ateş ölçümü başladı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümü, termal kamera ile yapılmaya başlandı.

Dünya ve ülke genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede alınan tedbirlere her geçen gün bir yenisi eklenirken, önlemlerde teknolojiden de faydalanılıyor.

Gelibolu girişinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğindeki uygulama noktasında, sürücü ve yolcuların ateşi termal kameralar ile kontrol edilmeye başlandı.

Bugün itibariye istasyon amirliğince sürücü ve yolculardan daha detaylı ateş durumunu alabilmek için termal kamera ile ateş ölçme uygulamasına geçildi. Bu termal kameralar kişilerin yüz bölgesindeki tüm sıcaklık değerlerini gösterdiği gibi yüzdeki en sıcak noktayı da ayrı bir uyarı ile bildiriyor.

Yüksek ateşi çıkan kişiler sağlık ekiplerine yönlendirilirken, ateşi olmayan kişilerin ise zaruri olmadıkça dışarı çıkmamaları ve mümkün mertebe evde kalmaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

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Kaynak: DHA