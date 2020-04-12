Gelibolu Sosyal Dayanışma Merkezi'nde maske üretimine başlandı

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Sosyal Dayanışma Merkezi'nde görev yapan eğitimciler ve kursiyerler tarafından maske üretimine başlandı.

Gelibolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde açılan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde görev yapan eğitimciler ve kursiyerler tarafından dezenfekte edilen atölyelerde maske üretilmeye başlandı.

Üretilen 4 bin maskenin öncelikle Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan personellerin ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak.

Vefa Destek Grubu Koordinatörü İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca'nın koordinasyonunda maske dağıtımı planlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA