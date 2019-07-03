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  3. Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı

Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı

Bayırköy mevkiinde ziraat alanında çalışma yapan biçer döver makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ormanlık alana sıçradı.

Gelibolu’da anız yangını ormana sıçradı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan anız yangını ormana sıçradı.

Bayırköy mevkiinde ziraat alanında çalışma yapan biçer döver makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Gelibolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 5 yangın söndürme helikopteri, karadan da 15 arozöz ve 1 dozer ile müdahale edilen yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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