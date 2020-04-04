Gelibolu'da esnaf ürettiği maskeleri 1,5 liradan satışa sundu

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu'da bir esnaf yeni tip koronavirüs (Kovid-10) ile mücadelede kullanılan maskelerden üreterek 1,5 liradan satışa çıkardı.

Esnaf Serhat Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "maksat sağlık olsun" diyerek maske sıkıntısının önüne geçmek için üretime başladığını söyledi.

Piyasada daha önce çok ucuza satılan maskelerin fiyatının 15-20 liraya çıktığına dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşanan bu süreci önemsiyoruz, hiçbir mal insan hayatından daha değerli değildir. Piyasada üretilen maskelerden 3 kat daha kalın 60 ve 90 gramlık elyaf kumaştan üretim yapıyoruz. Kurumlara toptan 1 liradan, vatandaşlarımıza ise 1,5 liradan veriyoruz. 65 yaş üstü, hasta ve engelli vatandaşlarımıza ise ekibimiz evlerine kadar ücretsiz teslim edecek. Gelibolu ve Evreşe belediyelerimiz ilk etapta 5 bin maske sipariş ettiler. Piyasadaki fahiş fiyatlı maske trafiğine inat, günlük kullanıma uygun maskeleri üretip satışa sunuyoruz."

Kaynak: AA