Gelibolu’da jandarma ekiplerinden çocuklara pastalı sürpriz

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan Hatice Kübra Uysal (6) ile Canan Say'a (10) pasta sürprizi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan Yeniköy'de ailesiyle yaşayan bedensel engelli 6 yaşındaki Hatice Kübra Uysal'a Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleriyle birlikte pasta ile sürpriz yaparak moral verdi.

Ekipler ayrıca yine Evreşe beldesinde yaşayan ve Orgeneral Nurettin Ersin İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Canan Say'a da doğum günü sürprizi yaparak, pasta ikram etti. Jandarmanın bu sürprizi karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Say, "Televizyonlarda gördüğüm, hayal ettiğim bir şeydi. İnanamadım, çok teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: DHA