Gelibolu'da kan bağışı kampanyası
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Piri Reis Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Piri Reis Meslek Yüksekokulunun girişimleriyle başlatılan kampanyada 3 günde 216 ünite kan bağışı yapıldı.
Selin Çolak adına başlatılan kan kampanyası yüksekokul ve ilçe genelinde sürdürüldü.
Türk Kızılayı Gelibolu Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, "Bize destek veren üniversite gençliğine ve Gelibolu halkına teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA
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