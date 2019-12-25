Gelibolu'da saman balyası yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Ali Koyun idaresindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.Kazada, sürücü Ali Koyun ile aynı araçta bulunan İbrahim Sezer yaralandı.Sağlık...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balya yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ali Koyun idaresindeki 45 TG 076 plakalı kamyon, ilçe merkezi girişindeki virajda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Ali Koyun ile aynı araçta bulunan İbrahim Sezer yaralandı.
Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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