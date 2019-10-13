Gelibolu'da tır kamyona çarptı: 2 yaralı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.Eceabat yönüne seyreden M.S. yönetimindeki 45 E 2704 plakalı tır, Gelibolu ilçe merkezi çıkışında M.T'nin kullandığı 49 DB 896 plakalı kamyona çarptı.Sürücüler M.S. ile M.T'nin hafif...
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Eceabat yönüne seyreden M.S. yönetimindeki 45 E 2704 plakalı tır, Gelibolu ilçe merkezi çıkışında M.T'nin kullandığı 49 DB 896 plakalı kamyona çarptı.
Sürücüler M.S. ile M.T'nin hafif yaralandığı kazada, tırdaki boş şişelerin çevreye saçılması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Sağlık ekiplerince Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yolda ulaşım, belediye ekiplerince temizlik çalışması yapılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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