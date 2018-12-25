Gelibolu'da trafik denetimleri

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince radarlı hız ve trafik denetimleri yapılmaya başlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede trafik güvenliğinin arttırılması, yaya ve sürücülerin daha güvenli bir ortamda seyretmelerini sağlamak amacıyla Alaattin Mahallesi, Kore Kahramanları Caddesi ve Gazi Süleyman Paşa Caddeleri üzerinde radarlı trafik hız denetimleri yapıldı.

Özellikle okullar bölgesinde gerçekleştirilen çalışmada kurallara uymayan 27 sürücüye 12 bin 37 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlçemizde hız yaparak, okul çıkışında öğrencilerin ve vatandaşlarımızın canını ve malını tehlikeye atan ve halkımızın huzurunu bozan araç sürücülerine yönelik ilçe merkezinde değişik noktalarda Gelibolu ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekiplerince radarla hız denetimi yapıldı. Denetleme sonucunda hız ihlali yapan 27 araç sürücüsüne toplam 12 bin 37 lira ceza uygulandı. Bundan sonra ilçe merkezinde değişik noktalarda radarla hız denetimine ara vermeden devam edilecektir." dedi.

Kaynak: AA