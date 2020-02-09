Gelibolu'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Avlular Sokağı'nda V.Y. yönetimindeki 17 RT 987 plakalı kamyonet ile E.G'nin (16) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.G, sağlık ekiplerince Gelibolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edilen yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Bu arada, kamyonet sürücüsünün 1,37 promil alkollü olduğu, motosiklet sürücüsü E.G'nin ise ehliyet ve kaskının bulunmadığı belirlendi.

Kaynak: AA