Gelibolu'da yağlı direk yarışması heyecanı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 93'üncü yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlçedeki tüm gemiler bayraklarla donatıldı. Protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Hamzakoy mevkisinde yarışmalar düzenlendi. Atlayarak su fışkırtma, kadınlar ve erkekler yüzme yarışması, denizde ördek yakalama, dalarak dipten kupa çıkarma yarışmaları izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

Günün en eğlenceli ve son yarışması ise ucundan Türk bayrağını almak için yapılan yağlı direk yarışması oldu. Gres yağı ile yağlanan direğin ucuna konulan Türk bayrağını yağlı direğin üstünde yürüyerek almaya çalışan yarışmacılar, ilginç görüntüler oluşturdu. Uzun bir uğraştan sonra Mehmet Baysal yağlı direkten bayrağı alarak altın kazandı. Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, yarışmacıları kutladı. Dereceye giren ve birinci olanlara birer küçük altın hediye edildi.

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DHA