Gelibolu'daki okullarda yangın tatbikatı

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu'daki okullarda Sivil Savunma Haftası etkinlikleri kapsamında yangın tatbikatı yapıldı.

Gelibolu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Gelibolu Fen Lisesinin ortak binaları ile Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulundaki tatbikatlar, yangın alarmı verilmesiyle başladı.

Alarmın ardından öğrenciler binalardan dışarı çıktı. Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri ise tatbikat alanına geldi.

Tatbikat gereği okulun ikinci katında mahsur kalan bir öğrenci, itfaiye aracının merdiveni uzatılarak kurtarıldı ve yere indirilerek, sağlık görevlileri tarafından müdahalede bulunuldu. Bunun ardından öğrencilere yangın sırasında neler yapılması gerektiği itfaiye görevlileri tarafından anlatıldı.

Gelibolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Gökhan Alemdar, Sivil Savunma Haftası kapsamında okullarda yangın ve kurtarma tatbikatları gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tatbikat da olsa gayet ciddiye alınacak bir iş olduğundan öğrencileri de bu konuda uyarıyoruz ve bu konularda bilgilendiriyoruz." dedi.



Kaynak: AA