Gelibolu'dan yangınlarla boğuşan Avustralya'daki kardeş belediyeye geçmiş olsun mektubu

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Avustralya'daki kardeş şehirleri Albany'nin Belediye Başkanı Dennis Wellington'a ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" mektubu gönderdi.

Özacar, Avustralya’da 5 milyon hektar üzerindeki alanın zarar gördüğü, 2 bini aşkını evin kül olduğu, can kayıplarının yaşandığı ve yarım milyar civarında hayvanın da telef olduğu büyük yangın felaketi dolayısıyla geçmiş olsun mektubu yazdı.

Özacar, Gelibolu Belediyesinin kardeş şehrin Belediye Başkanı Wellington’a gönderdiği mektupta, hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.



Kaleme aldığı metni posta yoluyla Avustralya’ya gönderen Özacar, mesajında şunları kaydetti:

"Saygıdeğer başkanım, ülkeniz Avustralya’da iki aydır bir türlü önü alınamayan yangın ve yaşamış olduğunuz çevre felaketi bizleri de derinden yaralamıştır. Edindiğimiz bilgilere göre 5 milyon hektardan fazla orman alanını ve binlerce evi etkileyen bu felakette, insanların yanı sıra milyonlarca diğer canlının ölümü dolayısıyla çok ama çok üzgünüz. Bu acı tablonun dünya üzerinde bozulan ekolojik dengenin sonucunda yaşandığı gerçeği ile birlikte çok iyi bilmenizi isteriz ki dünya bütünüyle aslında hepimizin ülkesi ve hepimizin gözyaşlarının rengi aynı. Kardeş şehrimiz Albany’de yaşayan kardeşlerimize ve tüm Avustralya halkına geçmiş olsun dileklerimizi ileterek acılarınızı en kısa sürede sarmanızı temenni ediyorum. Umarız yaşanan bu büyük felakette daha fazla can kaybı olmaz. Eğer bizlerden bir yardım talebiniz olursa da kardeş şehriniz olarak görevimizi yerine getirmeye hazırız."

Kaynak: AA