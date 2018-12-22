Gelibolu'nun köyleri Çokal Barajı'ndan su alacak

ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, ilçeye bağlı bulunan köylerin 2019'da Çokal Barajından içme suyu alacağını söyledi.

Kılınçkaya, gazetecilere, ilçede yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.



İlçede 204 milyon metreküp depolama kapasiteli, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlayacak Çokal Barajı'ndan köylerin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmalara başlandığını belirten Kaymakam Kılınçkaya, "Şu anda Çokal, Yülüce ve Bayramiç gibi köylerimizin su sorunları bitmiş durumda. Bu köylerimiz Çokal Barajı'ndan temiz bir şekilde su içecekler. Şimdiye kadar kendi imkanları ile kuyulardan, ya da çok küçük su depoları ile kaynaklardan içmiş oldukları suyu artık terk ediyorlar. Çünkü çoğu zaman onlar yeteri kadar sağlıklı olmayabiliyor. Şimdi daha sağlıklı, daha hijyenik ve daha fazla suyu, iyi bir şebekeden vereceğiz. Çünkü şebekeleri 2018 yılı içerisinde değiştirilerek yeniden yapıldı." dedi.

Diğer köylerin Çokal Barajı ile irtibatlarını sağlamak amacıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Kılınçkaya, şunları kaydetti:

"Köylerimizden 7 tanesinin bağlantısını yaptık. Şimdi 12 köyümüzün de bağlantısını yapmak için ihale ettik. Bu köylerimiz de bağlandığında bütün köylerimiz Çokal'a bağlanacak ve Çokal Barajı'ndan bu köylerimizin de içme suyunu akıtmış olacağız. Şuanda bugün itibarıyla 12 köyümüz ile ilgili çalışmalarımız başlatıldı. 7 köyümüz bağlı ama bu diğer 12 köyümüz de bağlanmadan bu suyu veremiyoruz. DSİ'nin barajı olan Çokal'ın suyunun işletilmesi Gelibolu'daki su birliğine verildi. Birlik bu köylerin tamamının bağlanmasından sonra köye su vermeye başlayacak."



Kaynak: AA