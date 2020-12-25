Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

İzdivaç programlarının en gözde gelin adaylarından olan Hanife Gürdal yarışmanın bitmesinin ardından yaptıklarıyla sık sık gündem olmuş ve sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olmuştu.

Katıldığı programlarda başörtülü görmeye alışkın olduğumuz Hanife izdivaç programının bitmesiyle ani bir karar alarak başörtüsünü çıkarmıştı.

Gürdal'ın bu ani değişimi takipçilerinden eleştiri alsa da Hanife cesur paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti.

Saçlarını kestirip bambaşka bir imaja bürünen Hanife'nin son görüntüsü seksi bulundu.