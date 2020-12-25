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  3. Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Bir dönem izidivaç programlarının aranan ismi olan Hanife Gürdal şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Ani bir kararla başörtüsünü çıkaran Gürdal son haliyle yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

İzdivaç programlarının en gözde gelin adaylarından olan Hanife Gürdal yarışmanın bitmesinin ardından yaptıklarıyla sık sık gündem olmuş ve sosyal medyada geniş bir kitleye sahip olmuştu.

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Katıldığı programlarda başörtülü görmeye alışkın olduğumuz Hanife izdivaç programının bitmesiyle ani bir karar alarak başörtüsünü çıkarmıştı.

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Gürdal'ın bu ani değişimi takipçilerinden eleştiri alsa da Hanife cesur paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Geçtiğimiz günlerde giydiği korse ile dalga konusu olan Hanife şimdi de yeni imajıyla dikkat çekti.

Gelin adayı Hanife'nin yeni imajı takipçilerini şaşırttı! İşte Hanife Gürdal'ın son hali

Saçlarını kestirip bambaşka bir imaja bürünen Hanife'nin son görüntüsü seksi bulundu.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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