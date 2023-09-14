Gelin adayları, saçlarını Şahinbey sosyal tesisinde yaptırıyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak düğüne hazırlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gelin adayları, saçlarını Şahinbey sosyal tesisinde yaptırıyor

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını yaparak düğüne hazırlıyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile çalışan Şahinbey Belediyesi, sosyal tesislerde açtığı kurslarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Mimar Sinan Sosyal Tesisinde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler gelinlik giyen genç kızların en mutlu günlerinde onların gelin başlarını yaparak, mutluluklarına ortak oluyorlar.

"Başkanımız her alanda yanımızda"

Mimar Sinan Sosyal Tesisinde gelin saçını yaptıran Sibel Alp, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na verilen hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Başkanımızdan Allah razı olsun. Her yerde bizlere her zaman destek oluyor. Bu zamanda evlenmek çok masraflı, saç yaptırmak da ciddi bir masraf. Mimar Sinan Sosyal Tesisinde saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu. Mahallemizin kızları evlenecekleri zaman burada saçlarını yaptırıyorlar. Hocalarımız ve bizlerin her zaman yanında olan Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Eşinin saçlarının yapılmasını büyük bir heyecanla bekleyen Cuma Alp ise, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu göreve geldiği günden bu yana hiç görmediğimiz hizmetleri görüyoruz. Başkanımız yeni evlenecek çiftlere çamaşır makinası ve çeyiz seti hediye ediyor. Eşimin gelinlik saçı da Mimar Sinan Sosyal Tesisinde ücretsiz yapıldı. Böyle bir tesis yaparak vatandaşın hizmetine sunduğu için Başkanımızdan Allah Razı olsun" diye konuştu.

Gelin adayları, saçlarını Şahinbey sosyal tesisinde yaptırıyor

Gelin adayları, saçlarını Şahinbey sosyal tesisinde yaptırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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