Gelin almaya TIR çekicisiyle gitti

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, TIR şoförü olan Emre Gündoğdu, evleneceği Elif Karaağaç'ı düğün öncesinde evinden almaya kullandığı aracın çekicisiyle geldi.

Domaniç ilçesinde TIR şoförü Emre Gündoğdu, bir süredir birlikte olduğu Elif Karaağaç ile dün yapılan düğünle dünya evine girdi. Baba mesleği olan TIR şoförlüğünü kendisinin de 12 yıldır sürdürdüğünü ifade eden Gündoğdu, düğün için de kendi kullandığı TIR'ı seçti. Düğün öncesinde süslenen TIR çekicisiyle Elif Karaağaç'ın evine giden damat Gündoğdu, mahallede şaşkınlıkla karşılandı. Gelin Elif Karaağaç'ı araca bindiren Gündoğdu, ilçe turu attıktan sonra düğün salonuna geçti. Gönüllerince eğlenen çiftten Emre Gündoğdu, "Şoförlük benim baba mesleğim. Rahmetli babam 55 yıl şoförlük yapmış. Ben de 12 yıldan beri aynı mesleği yapıyorum. Babam düğünümü göremedi ama onu ve çok sevdiği mesleğini düğünümde görmek için böyle bir şey yapmak istedim. Gelin almaya çalıştığım TIR'ın çekicisiyle gittim. Arkadaşlarım ve babamın arkadaşları da bana eşlik etti. Görenler hem çok şaşırdı hem de ilçede çok sevilen babamı yad ettiğim için beni tebrik etti" dedi.

Evin önüne gelen aracı görünce şaşkına dönen gelin Elif Karaağaç, "Söz konusu Emre olunca şaşkınlığımız uzun sürmedi. Emre her şeyi ile farklı bir çocuk. Ben de onun bu farklılığını sevdim zaten. Gelin arabası yapılan koskoca TIR çekicisine binmek zor oldu ama benim gibi güzel bir gelini de çekmek ancak bir TIR çekisiyle olurdu" diye espri yaptı.

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DHA