Gelin evine müdahale etmek isteyen kayınvalide yandı

Adana'da gelininin evinde çıkan yangına yardıma koşan kayınvalide müdahale esnasında yangından etkilenerek vücudunda yanıklar oluştu. Olayda dumandan etkilenen anne ve bebeği ile birlikte kayınvalide hastaneye kaldırıldı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni evli olduğu öğrenilen Aslı Ç. bebeğiyle birlikte oturduğu sırada elektrik kontağından yangın çıktı. Aslı Ç.'nin yardım istemesi üzerine yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç. yardıma koştu. Yanan evi geliniyle birlikte söndürmeye çalışan Songül Ç. yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yüzü yanan Songül Ç. ile dumandan etkilenen gelini ve torunu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrol altına alınan yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı olduğu öğrenildi.

Öte yandan mahalle sakinlerinden bir kişi iki gündür sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığını belirtti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA