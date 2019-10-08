Gelin ve damada Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor forması hediye edildi

Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşayan Kütahyalı genç çiftlerin düğününde Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor formaları hediye edildi.

Almanya'nın Dortmund şehrinde yaşayan İbrahim Dere'nin torunun düğününde Emet Günlüce, Tavşanlı ve Kütahyalılar ve kız tarafı Karslılar bir araya geldi.

Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşcıoğlu, "Avrupa'daki düğünlerimizde gelin ve damatlara, spor kulüplerimizin formalarını hediye etmeye çalışacağız. Kına eğlencelerimizde yöresel kıyafet ve adetlerimiz yanı sıra Kütahyamızın yöre sanatçılarının sahne almasından sonra, Belediye Kütahyaspor ve TKİ Tavşanlı Linyitspor formalarını hediye ederek amacımız sevdamız olan Kütahya'yı tanıtmak ve yaşatmaktır. Kütahya'ya olan vefa borcumuzu, hem Almanya içerisinde hem de diğer Avrupa ülkelerindeki Kütahyalılarla bir araya gelerek bu şekilde güzellikler katarak yaşatıyoruz" dedi.

Oğlunu evlendiren Mustafa Dere, yaptığı açıklamada, düğünlerine katılan tüm davetlilere teşekkür ederek, her iki takımın forma hediyesinden dolayı Başkan İsmail Taşçıoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: İHA