Gelin ve damat, bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisiklet turunda tanıştıktan sonra evlenmeye karar veren Ömür Saygılı (26) ve Kadir Aktürk'ün (28) düğün konvoyu da bisikletlerden oluştu. Bisiklet tutkunu çift, süsledikleri bisikleti ve onlarca bisikletli arkadaşları ile mutluluğa pedal çevirdi.

İnegöl'de yaşayan Ömür Saygılı ile Kadir Aktürk, amatör olarak katıldıkları bisiklet turunda tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan Saygılı ile Aktürk, daha sonra evlenmeye karar verdi. Bisiklet tutkunu çift, düğün konvoyunu, gelin arabasıyla değil, süsledikleri bisiklet ile gerçekleştirdi. Nikah salonuna giden genç çifte, 50 civarında bisikletli eşlik etti. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın da bisikletiyle katıldığı konvoy, nikah salonunda son buldu. Bisikletli düğün konvoyunu görenler ise şaşkınlarını gizleyemedi. Çift olarak uzun süredir bisiklete bindiklerini belirten damat Kadir Aktürk, "İnegöl'de bir farkındalık oluşturmak için böyle bir düğün konvoyu düzenlemek istedik. Yıllardan bu yana bisiklete biniyoruz. Bisiklet sayesinde eşimle tanıştım. Konvoyumuzu araçsız yaptık. Çıkartacağımız gürültüyle insanları rahatsız etmek istemedik. Farklı bir organizasyon oldu, hayal etmiştik gerçek oldu" dedi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise genç çifte mutluluklar diledi.

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DHA