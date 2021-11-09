Gelincik isminin anlamı nedir, Gelincik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gelincik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gelincik ismi ne demek, Gelincik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gelincik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gelincik İsminin anlamı nedir? TDK Gelincik anlamı:

Sokulgan, girişken. TDK anlamı:Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki, gün gülü. Sansargillerden, ince uzun yapılı, sivri çeneli, küçük bir hayvan. Mezgitgillerden, yılan balığına benzer, eti sevilen bir balık. Yılancık, arpacık, çıban vb.

Gelincik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Geçmiyor.

Gelincik isminin kökeni:

Gelincik isminin kökeni bulunmamaktadır. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Gelincik isminin cinsiyeti:

Kızismi olarak kullanılmaktadır.

​​​​​​​Gelincik isminin rengi:

Deniz Yeşili

Gelincik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 8 harf bulunmaktadır.

​​​​​​​Gelincik isminin Harf Analizi Nedir ?

Gelincik ismi 8 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G: Dirençli, zor hayat dersleri

E: İletişim, duygusal karışık

L: Sanatsal, naif, yetenekli

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

N: Sağduyulu, utangaç

C: Canlı, arkadaş canlısı

İ: Duygusal, sezgisel, sanatçı

K: Kariyerli

Gelincik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gelincik ismi 8 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 8

E: 6

L: 15

İ: 12

N: 17

C: 3

İ: 12

K: 14

= 87 – Gelincik İsminin Numeroloji Toplamı 87’dir.

​​​​​​​Gelincik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gelincik ismi 8 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gelincik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7E: 5L: 3İ: 9N: 5C: 3İ: 9K: 2

= 43

4 + 3 = 7Kader sayısıdır

Gelincik isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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