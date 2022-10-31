Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!

Evlenerek mutlu bir hayata ilk adımı atan Büşra - Fatih çifti, dün Ümraniye'de düğün merasimi gerçekleştirdi. Düğün merasimi öncesi ise renkli görüntüler oluştu.
TIR'LARI SÜSLEDİLER
TIR şoförü olan damat ve arkadaşları süsledikleri TIR'larla konvoy yaparak gelini evinden aldılar. TIR'ların süslenmiş hallerini görenler şaşkınlıkla konvoyu izlerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
EĞLENCE SALONA TAŞINDI
Konvoyun yolculuğu düğün salonunda sona erdi. Çiftin mutluluğu ve davetlilerin eğlencesi salonda devam etti. Geriye ise konvoydan renkli görüntüler ve unutulmaz anlar kaldı.
Haber: Reyhan Çeçen