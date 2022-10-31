Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!

İstanbul Ümraniye'de dünya evine giren Büşra - Fatih çifti unutulmaz anlar yaşadı. Damadın, arkadaşlarıyla birlikte gelinin evine TIR'larla gitmesi renkli anlara sahne oldu.

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Evlenerek mutlu bir hayata ilk adımı atan Büşra - Fatih çifti, dün Ümraniye'de düğün merasimi gerçekleştirdi. Düğün merasimi öncesi ise renkli görüntüler oluştu.

TIR'LARI SÜSLEDİLER

TIR şoförü olan damat ve arkadaşları süsledikleri TIR'larla konvoy yaparak gelini evinden aldılar. TIR'ların süslenmiş hallerini görenler şaşkınlıkla konvoyu izlerken o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!

EĞLENCE SALONA TAŞINDI

Konvoyun yolculuğu düğün salonunda sona erdi. Çiftin mutluluğu ve davetlilerin eğlencesi salonda devam etti. Geriye ise konvoydan renkli görüntüler ve unutulmaz anlar kaldı.

Haber: Reyhan Çeçen

Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler! Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler! Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler! Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler! Gelini almaya TIR konvoyuyla gittiler!

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