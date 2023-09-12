Gelini at üzerinde dolaştırıp geleneği yaşattılar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dünya evine giren genç çift ilçede unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattı. Gelin alma merasimini atla yapan damat ve yakınları, gelini at üstünde ilçe sokaklarında dolaştırarak ilgi odağı oldu.

Gazipaşa ilçesinde yaşayan Fatma Baysal ve Yunus Ergin üç gün süren bir düğünle dünyaevine girdi. Gelin alma merasimi ise arabaların çıkmasıyla unutulmaya yüz tutan atla gerçekleştirildi. Damat Yunus Ergin, gelini atla alarak yakınları ve arkadaşlarıyla birlikte ilçe sokaklarında tur attı. Çift unutulmaz anlarıyla yörük kültürünü yaşatmanın gururunu yaşadı.

"Beklediğimden daha güzel oldu, çok mutluyum"

Hayallerindeki düğünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren damat Ergin, "Hayatım boyunca düğünümün hep böyle olmasını hayal ettim. Unutulan bir geleneği yaşatmak istedik. Eski düğünlerin tekrar yaşanmasını arzuladık. Beklediğimden daha güzel oldu, çok mutluyum" dedi. Fatma Baysal ise eşine teşekkür ederek, "Çok güzel oldu. Böyle daha çok mutlu oldum. Unutulmayacak bir düğünümüz oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)