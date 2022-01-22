Gelini öpen damat, duvağı kaldırınca hayatının şokunu yaşadı! Gelin yerine kayınpederini öptü

Çin'de TikTok'un benzeri olan Douyin'de paylaşılan bir video viral oldu. Çin'in Jiaxing kentindeki bir düğünde gelinin babası kızının yerine geçti. Damadın haberi olmadan gelinin duvağını başına geçiren adam, eline çiçeği alarak damadın gelmesini bekledi. Bu durumdan haberi olmayan damat gelini öpmek için geldi.

DUVAK KALKINCA ŞOKE OLDU

Duvağın kapalı olması nedeniyle altında kim olduğunu göremeyen damat, gelin yerine kayınpederini öptü. Yaşanan gülüşmelerin ardından bir şeylerin ters gittiğinin farkına varan damat, duvağı kaldırdığında gelin yerine babasını öptüğünü anlayınca panikle kendini dışarı attı.

DAMAT VE KAYINPEDER KAHKAHALARA BOĞULDU

Daha sonra tekrar içeri giren damat ve kayınpederin yanı sıra davetliler kahkahalara boğuldu. Video geniş çapta kişi tarafından paylaşıldıktan sonra viral oldu, çok sayıda yorum aldı. Birçok Douyin kullanıcısı kayınpederin şakasını destekledi.

Haber: Tayfun Altuntaş