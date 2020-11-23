Duvaklı Pilav yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Duvaklı Pilav yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Duvaklı Pilav nasıl yapılır? Duvaklı Pilav tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

DUVAKLI PİLAV MALZEMELERİ VE TARİFİ

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan(yemeklik doğranmış)

250 gram dana kıyma

1/2 çay bardağı soyulmuş iç badem

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşı ı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 tutam maydanoz(doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su



DUVAKLI PİLAV NASIL YAPILIR?

Bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Bademleri, tuzu, karabiberi ve yenibaharı da ekledikten sorna biraz daha kavurun. Ocaktan almadan önce kıyılmış maydanozu ekleyin ve ocaktan alıp servis edeceğiniz kabın tabanına yayın.

Bir pilav tenceresinde tereyağını kızdırın.

Pirinci ekleyip hafif şeffaf olana kadar kavurup, üzerine kaynayan suyu ekleyin.

Pilav, bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıp demlemeye bırakın.

Demlenen pilavı kıymanın olduğu servis kasesinin üzerine yayın ve ters çevirerek servis edin, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.

Kaynak: Yemek.com