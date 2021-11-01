Gelinim Mutfakta 1 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gelinlerden en yüksek puanı alan ve birinci olan yarışmacı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde '1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 1 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 1 KASIM 2021 PAZARTESİ PUAN DURUMU

Aslıhan:

Yaren:

Yeşim:

Havvanur:

1 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde birinci olan isim henüz belli olmadı...

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün ballı susamlı tavuk tarifini denedi. Tarifi merak edenler aşağıdaki haberimizi inceleyebilir...

Gelinim Mutfakta Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?