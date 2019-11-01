İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Gelinim mutfakta 1 Kasım Cuma puan durumu

Gelinim mutfakta 1 Kasım Cuma puan durumu

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 1 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim mutfakta 1 Kasım Cuma puan durumu

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Fatma Hanım ve gelini Fadime mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 1 Kasım canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Pepeçura nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pepeçura tarifiPepeçura nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Pepeçura tarifi

KAYNANALARIN PUANLARI

Fatma Kaynana:

Fadime Gelin:  puan (kendi gelini)

Melike gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Duygu Gelin:  puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin: puan  (kendi gelini)

Melike Gelin:  puan

Fadime gelin:  puan

Duygu Gelin:  puan

Şaheste kaynana:

Melike Gelin 5 puan (kendi gelini)

Duygu gelin: 3 puan

Elif Gelin: 2 puan                                                                     

Fadime Gelin: 1 puan

Aysel Kaynana:

Duygu gelin: (kendi gelini)

Fadime gelin:  puan

Elif gelin:  puan 

Melike gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini ".... " oldu Günün en .düşük puanını ise  ".... aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "... " oldu***

HABERE YORUM KAT